Il tecnico del Pescara dopo il ko col Bologna: "La paura la fa da padrone". Squadra in ritiro in vista del Palermo

Gli emiliani tornano al successo esterno dopo 10 mesi. A segno Masina, Dzemaili e Krejci (rigore). Abruzzesi in 10 per 75' (espulso Verre) e contestati dai tifosi. Il tecnico a rischio esonero

Borriello porta in vantaggio i sardi, che vengono raggiunti in pieno recupero. Di Gennaro espulso al 33'

Il presidente del Pescara: "Non ci accordammo con la Juve per questioni di contropartite"

L'allenatore del Pescara in emergenza: "Chi va in campo dovrà dare tutto"

Quarta vittoria nelle ultime cinque per Gasperini, paura alla mezzora per una scossa di terremoto

PESCARA-CHIEVO 0-2

Gara decisa nel finale dalle reti dei due attaccanti. La squadra di Oddo non ha ancora vinto sul campo e in Serie A non vince in casa da 13 gare