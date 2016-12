I rosanero si fanno raggiungere in extremis da un rigore di Biraghi

Il patron duro: "Sprecata l'occasione per fare un salto di qualità"

Dopo lo show di Simeone, i rossoblù si fanno rimontare nel finale da Rispoli e Trajkovski che portano i siciliani dal 3-2 al 4-3 in 2', regalando ai rosanero la prima gioia dell'era Corini

Birsa sblocca la gara, poi Pellissier firma il 100.mo gol in Serie A. Per i rosanero nona sconfitta di fila

Un gol della punta risolve una partita complicata nel recupero. In rete Bernardeschi e Jajalo

PALERMO, VIA DE ZERBI. ZAMPARINI "SPETTACOLO PENOSO"

Le prime parole del neo allenatore rosanero al suo arrivo in città: "Felice ed emozionato"

C. ITALIA: PALERMO FUORI CON LO SPEZIA

Al'ex tecnico del Foggia è costata cara l'eliminazione in Coppa Italia con lo Spezia

EMPOLI OUT AI SUPPLEMENTARI

Il presidente rosanero con un comunicato ufficiale conferma l'allenatore. Per ora, quindi, non torna Ballardini

Per i rosanero la settima sconfitta consecutiva record negativo in serie A. De Zerbi vicino all’esonero

Suso porta in vantaggio i rossoneri, che si fanno riprendere da Nestorovski. Poi il guizzo vincente dell'ex Pescara

PALERMO-UDINESE 1-3

I due francesi protagonisti: gol e palo per l'ex Chievo, doppietta per il centrocampista. Rosanero ancora ko in casa