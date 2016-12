Pena lieve per il bosniaco della Lazio, che rischiava fino a 10 giornate di squalifica

I nerazzurri cercano continuità, i biancocelesti per confermarsi

I ragazzi di Inzaghi superano i viola con le reti di Keita, Biglia e Radu. Per i toscani, pericolosissimi nella ripresa, inutile il gol dell'ex Zarate

Il tecnico della Lazio: "Non facciamo tabelle, vogliamo vincere sempre"

La Lazio si è ritrovata per festeggiare il Natale GUARDA

I due centrocampisti trascinano i biancocelesti, a Giampaolo non basta la rete di Schick

L'allenatore ancora scottato per la sconfitta con la Roma chiede alla squadra una reazione con la Samp

Il difensore non nasconde l'amarezza per l'esclusione nella sfida con la Roma, e preferisce non parlare di rinnovo