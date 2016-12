PELLEGRI COME AMADEI

IL DEBUTTO IN TORINO-GENOA 1-0

L'attaccante classe 2001 ha debuttato in A a 15 anni, 9 mesi e 6 giorni. Primato eguagliato VIDEO: il momento dell'ingresso in campo

Il patron duro: "Sprecata l'occasione per fare un salto di qualità"

Dopo lo show di Simeone, i rossoblù si fanno rimontare nel finale da Rispoli e Trajkovski che portano i siciliani dal 3-2 al 4-3 in 2', regalando ai rosanero la prima gioia dell'era Corini

Questa sera si giocano i minuti rimanenti del match sospeso per pioggia

A Marassi si gioca il recupero della sfida con la Fiorentina interrotta per la pioggia l'11 settembre sullo 0-0 dopo 27 minuti

Il centrocampista decisivo con un gol per tempo che manda ko i rossoblù pericolosi con Lazovic e Ocampos

Primo tempo orribile della squadra di Allegri, due gol di Simeone e l'autorete di Alex Sandro dopo nemmeno mezz'ora. Nel finale Juve in dieci e gol di Pjanic. L'emergenza in difesa si fa seria

NAPOLI, 20 MLN PER PAVOLETTI

JUVE-GENOA IN AFFARI: SCAMBIO HERNANES-RINCON

Il Grifone è tornato alla carica per il brasiliano, già seguito in estate: i bianconeri valutano il venezuelano

L'attaccante rossoblù è nel mirino del Napoli, ma non vuole muoversi: "Sogno il Mondiale"

I rossoblù confermano l'imbattibilità interna, per Delneri pareggio prezioso

IL PROTAGONISTA

L'attaccante in gol dopo l'infortunio: "Farò di tutto per andare in Nazionale"