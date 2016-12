Il tecnico della Fiorentina: "Il gol di Insigne era in fuorigioco? Può capitare..."

Doppietta da leader per il talento viola. Il Napoli perde contatto con le prime

Il tecnico della Fiorentina: "Il mercato? Non mi aspetto niente"

I ragazzi di Inzaghi superano i viola con le reti di Keita, Biglia e Radu. Per i toscani, pericolosissimi nella ripresa, inutile il gol dell'ex Zarate

Questa sera si giocano i minuti rimanenti del match sospeso per pioggia

Una doppietta del croato stende il Sassuolo, a cui non basta la rete di Acerbi

E. LEAGUE, PERICOLO UTD PER LA VIOLA

Il tecnico portoghese suona la carica: "Dobbiamo sempre creare e concretizzare per cercare di vincere"

PARI SENZA RETI PER LA ROMA

I viola cercano in Azerbaigian il punto che vale il primo posto nel girone di Europa League

Il tecnico portoghese: "Dobbiamo continuare a credere in quello che facciamo"

Un gol della punta risolve una partita complicata nel recupero. In rete Bernardeschi e Jajalo

Josè Raul Iglesias: "Stessa offerta di una settimana fa, non riconosciuti i meriti di Gonzalo, a queste condizioni non rinnoveremo"

L'allenatore della Fiorentina passa sopra le polemiche: "L'arbitraggio? Non parlo". Il ds viola: "Arbitraggio sottotono"

Avvio super dei nerazzurri che segnano 3 gol in 19' con Brozovic, Candreva e Maurito, poi soffrono il ritorno dei viola nonostante l'uomo in più

Il dg in conferenza stampa con il portoghese che dice: "Mai vissuta una situazione del genere. Gli striscioni? Lavoro al meglio per vincere ogni partita"

Insanabile la frattura tra tecnico e i Della Valle dopo il 'caso' Bernardeschi. E non è escluso un divorzio in caso di debacle contro l'Inter

"Non dovevamo concedere quel gol in quel momento della partita". E sulle dichiarazioni sul giocatore...

ITALIANE IN CAMPO

Partita cruciale per i nerazzurri in Israele, mentre giallorossi e viola sono a un passo dalla qualificazione. Tutto aperto per i Di Francesco boys