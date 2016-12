SPORTMEDIASET »

CALCIO »

Empoli

EMPOLI-INTER 0-2 Icardi è il re del gol

Si prende il trono

e con lui l'Inter vola Dopo 17 minuti nerazzurri già sul 2-0 con le prodezze di Maurito, capocannoniere. Ottimo primo tempo. Qualche distrazione di troppo in difesa

UDINESE-EMPOLI 2-0 L'Udinese si rialza

L'Empoli si arrende Al Friuli finisce 2-0 per i bianconeri: decidono le reti di Felipe e Perica e i miracoli del portiere greco. Per i toscani anche un palo di Saponara LA CRONACA DEL MATCH

L'IDEA Giampaolo non rinnova

Il Milan all'orizzonte Il tecnico ha deciso di non prolungare l'accordo in scadenza, nel suo futuro potrebbero esserci i rossoneri