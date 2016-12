I neroverdi, avanti 3-1, si fanno nuovamente riprendere e superare. La doppietta di Farias in due minuti salva la panchina del tecnico dei sardi

Al rientro da Empoli tutti in ritiro ad Assemini per preparare il Sassuolo

Borriello porta in vantaggio i sardi, che vengono raggiunti in pieno recupero. Di Gennaro espulso al 33'

I sardi si confermano spietati al Sant'Elia dove decide l'attaccante. Legni per Thereau e Penaranda

Il Bentegodi si conferma un campo stregato per il Cagliari

Tutto facile per i granata contro un Cagliari che conferma gravi lacune difensive. In evidenza il Gallo e il serbo. A segno anche Benassi e Baselli. Di Melchiorri il gol della bandiera dei sardi

Un gol per tempo per i sardi, Stoian accorcia nel recupero con una punizione da 30 metri

TORINO, ROTTURA DEL CROCIATO PER MOLINARO

Stiramento di secondo grado al polpaccio per l'argentino, rottura del menisco per il portiere

Il calciatore del Cagliari ha esordito in serie A contro l'Atalanta, poi le lacrime

Doppietta di Borriello e gol di Sau: prima gioia per Rastelli. Rafael para un rigore a Paloschi sull'1-0

Verdi e Di Francesco regalano i tre punti a Donadoni. Disastroso il portiere dei sardi: in ritardo sul primo gol e poi si fa espellere. Nel finale accorcia Bruno Alves

LA RINASCITA

Protagonista indiscusso delle notti di Ibiza, il 34enne attaccante ha mostrato di non aver perso il fiuto per il gol: sono già 6 in 3 partite. E la scommessa con Bobo...