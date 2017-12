Milan, Nazionale, derby di Roma e Juve-Napoli: i tormentoni social del 2017

27 dicembre 2017

Il 2017 sportivo sui social verrà ricordato per alcuni "tormentoni". Montella, Bonucci e Donnarumma sono sicuramente i bersagli preferiti dagli utenti degli ultimi dodici mesi, con le prestazioni del Milan sempre sullo sfondo. Grande spazio però su Facebook, Twitter e Instagram è stato dedicato agli sfottò legati alla clamorosa eliminazione dell'Italia dai Mondiali. Immancabili poi le prese in giro tra romanisti e laziali in occasione dei derby e l'ironia social sull'asse Juve-Napoli.