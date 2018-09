Serie A, Torino-Spal 1-0: ci pensa N'Koulou

02/09/2018

Si ferma a due la striscia di vittorie della Spal: è il Torino ad aggiudicarsi il match della terza giornata di Serie A con il punteggio di 1-0 trovando il primo successo in campionato. Sfida interrotta al 18’ e posticipata di circa un’ora per l’acquazzone abbattutosi sull’Olimpico Grande Torino. A decidere la gara è un colpo di testa di N'Koulou su calcio d’angolo di Soriano (52’). Esordio in granata per Zaza, entrato nella ripresa.