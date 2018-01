Serie A, Floccari risponde a Samir: Udinese-Spal 1-1

21 gennaio 2018

LE STATISTICHE

• Solo contro il Milan (4) l’Udinese ha effettuato meno tiri che contro la SPAL oggi (sei).

• Eguagliato anche il record negativo di tiri nello specchio per i friulani (solo uno, quello del gol).

• Mai invece così pochi tiri subiti (6) e tiri nello specchio subiti (solo uno) per la SPAL in un mach di questo campionato.

• I friulani sono imbattuti da sette partite di Serie A (5V, 2N): non arrivavano a sette di fila senza sconfitta nel massimo campionato da maggio 2013 (in quel caso arrivò a nove).

• Nelle ultime 10 gare in campionato la SPAL ha sempre subito gol, raccogliendo una sola vittoria (5N, 4P).

• In 9 delle ultime 10 gare di campionato la SPAL ha invece sia segnato che subito gol.

• Terzo gol in campionato per Floccari: sono arrivati tutti in trasferta.

• Gli ultimi 4 gol della SPAL in campionato hanno sempre visto protagonista Antenucci: 3 gol e un assist

• La SPAL ha subito 16 gol nelle prima mezz'ora di gioco, più di tutti in questo campionato.

• Rodrigo De Paul ha preso parte a 10 gol in questa Serie A (quattro reti, sei assist), più di ogni altro compagno di squadra.

• Tutti i 3 gol in A di Samir sono arrivati su palla inattiva: uno su assist di Viviani (all'epoca al Verona) e due su assist di De Paul.