SPAL, SEMPLICI: "UN KO CHE NON MI PREOCCUPA"

27/09/2018

Dopo il match perso contro il Sassuolo, l'allenatore della Spal Leonardo Semplici ha analizzato quanto successo in campo: "Usciamo con delle certezze. Abbiamo dimostrato di avere un altro piglio rispetto alla gara contro la Fiorentina. Per più di un'ora abbiamo fatto bene, giocando alla pari con un ottimo Sassuolo. Equilibrio sbloccato dai neroverdi, poi non siamo riusciti a recuperare, peccato. Abbiamo concesso delle ripartenze troppo facili, non siamo riusciti ad arginare le loro ripartenze, ma i se e i ma non contano. Il nostro obiettivo non l'abbiamo cambiato, cercheremo partita dopo partita di migliorare. Adesso recuperiamo le energie e da domani ricominciamo".