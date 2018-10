SPAL, SEMPLICI: "INIZIATO MALE LA RIPRESA"

01/10/2018

Leonardo Semplici dopo il ko con la Samp: "Dispiace non portare punti a casa dopo aver giocato così, dimostrando di essere in ottima condizione contro una squadra forte. Sia col Sassuolo che stasera la squadra s'è espressa bene, per questo l'arrabbiatura è tanta". Sui tanti cambi di formazione: "Qualcuno aveva bisogno di riposo, tutti meritano una chance e stasera sono contento delle risposte". Che errore ha fatot la Spal? "L'atteggiamento ad inizio ripresa. Dopo il gol siamo usciti fuori con qualità, questo aumenta il rammarico. La squadra sta crescendo, poi è ovvio che dobbiamo migliorare" le parole a Sky.