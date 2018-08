SPAL, DA MERCOLEDÌ ALLENAMENTI A PORTE CHIUSE

20/08/2018

Dopo il felice esordio in campionato nel derby la Spal è pronta a rimettersi al lavoro: il programma settimanale prenderà il via da domani con la ripresa degli allenamenti nel pomeriggio, a seguire, a partire dalla doppia seduta di mercoledì, tutte sessioni saranno a porte chiuse fino a sabato. Sono in programma da martedì a giovedì anche le presentazioni ufficiali di Missiroli, Valdifiori, Bonifazi e Simic; sabato la conferenza stampa di Semplici alla vigilia della sfida contro il Parma.