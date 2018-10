Slovacchia, Skriniar e la festa dopo il ko: "Quello che succede in nazionale, resta in nazionale"

19/10/2018

Milan Skrinar con la bocca cucita dopo le dimissioni del ct slovacco, probabilmente indotte da una festa di sette giocatori (tra cui il difensore) dopo la sconfitta contro la Repubblica Ceca: "Quello che succede in nazionale, resta in nazionale. La Slovacchia è una cosa, l'Inter un'altra". E quindi derby: "Dobbiamo vincere per allungare la striscia di sei successi di fila e per arrivare più in alto possibile".