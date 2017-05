Verona, Pazzini: "Orgoglioso di aver riportato la squadra in A"

18 maggio 2017

Il simbolo del Verona che torna il Serie A è Giampaolo Pazzini : "Volevo riportare il club in Serie A, sono molto orgoglioso per questa grande soddisfazione" ha detto il capitano gialloblu dopo il pareggio di Cesena. "Quest'anno è stata una grande sofferenza, un riscatto dopo il campionato dell'anno scorso. Vogliamo festeggiare con i tifosi che ci hanno aiutato anche nei momenti più difficili. Ora ho voglia di fare un gran campionato di A".

"Peccato per il record, volevo vincere il campionato ed essere capocannoniere e ci sono riuscito. Abbiamo fatto un finale importante, ora ho voglia di fare un gran campionato di Serie A" ha aggiunto Pazzini a Sky.

LE PAROLE DI PECCHIA: "CHE LAVORO"

Felice e soddisfatoo mister Pecchia che ha esternato tutta la sua gioia: "Questa è la crescita di un gruppo. Sembra normale che il Verona sia in Serie A, che Pazzini sia capocannoniere, che Romulo giochi 40 partite ma ci sta dietro un grande lavoro di tutti. Senza la fiducia della società non mi godrei questa situazione. La difficoltà non era dover vincere a tutti i costi ma saper creare una mentalità vincente dopo una retrocessione. le scorie della scorsa stagione ci hanno creato problemi. Sono stati 10 mesi impegnativi e intensi e adesso dobbiamo recuperare energie. "Dovevamo ripartire con un gruppo giovane e rinnovato dopo una stagione di veleni che aveva creato molte difficoltà a tutto l'ambiente".