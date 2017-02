Verona: il presidente Setti e Toni aggrediti ad Avellino Alcuni facinorosi hanno danneggiano l'auto sulla quale c'era anche l'ex bomber

11 febbraio 2017

Brutta avventura per il presidente del Verona Setti e i dirigenti Toni e Barresi, aggrediti da un gruppo di tifosi facinorosi mentre stavano raggiungendo lo stadio Partenio in auto per seguire il match della 25a giornata di Serie B. Gli aggressori hanno riconosciuto il patron dell'Hellas e, dopo insulti e minacce, hanno danneggiato l'auto. Visibilmente scosso, Setti si è recato in Questura per denunciare l'accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, gli aggressori hanno assalito la macchina del presidente, sfondando i vetri con calci e pugni, lanciando insulti e minacce.



Il massimo dirigente scaligero, che era in compagnia dei dirigenti Luca Toni e Francesco Barresi, ha resistito all'aggressione e si è poi recato in Questura per denunciare l'accaduto. Illesi, ma molto preoccupati, i tre sono rientrati in hotel e non sono andati allo stadio per seguire la squadra di Pecchia.

HELLAS: "GESTO VILE" L'Hellas Verona ha emesso un comunicato in merito all'aggressione al presidente Setti.



"L'Hellas Verona FC condanna con forza il gesto vile ed intimidatorio compiuto da ignoti che, durante il tragitto che separa l'albergo, dove alloggiava la squadra, dal 'Partenio' di Avellino, in seguito ad un vero è proprio agguato hanno accerchiato e danneggiato l'auto sulla quale viaggiavano il Presidente gialloblù, Maurizio Setti, il Direttore Operativo, Francesco Barresi, Luca Toni e un'altra persona diretti allo stadio per assistere ad Avellino-Hellas Verona. Nonostante l'aggressione ed i danni alla vettura, solo grazie ai pronti riflessi del conducente sono conseguiti apparentemente limitati danni fisici per gli occupanti che verranno comunque valutati nella loro entità solo nelle prossime ore. Episodio deplorevole per quella che dovrebbe essere una giornata di sport ma che invece ha rischiato di trasformarsi in un dramma. L'Hellas Verona FC comunica inoltre che affiderà immediatamente al proprio legale ogni azione a tutela dei propri diritti nonché sporgendo formale denuncia querela avanti le autorità competenti affinché vengano avviate immediate indagini e conseguentemente presa ogni ferma decisione punitiva nei confronti dei responsabili".

