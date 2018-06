VENEZIA, INZAGHI SALUTA: "OGNUNO PER LA SUA STRADA, CHIUSO IN BELLEZZA"

11/06/2018

Quella del Renzo Barbera è stata l'ultima sfida di Inzaghi sulla panchina del Venezia. A darne notizia è stato proprio il tecnico dei laguinari che, intervenuto in conferenza stampa con il presidente Tacopina, ha annunciato l'addio alla panchina veneta: "Ognuno andrà per la propria strada, ma quello che abbiamo fatto assieme non lo cancellerà mai nessuno. Adesso penserò a cosa fare. Oggi ho incontrato Tacopina, è stata scelta complicata".