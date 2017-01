Super Benevento: Carpi annientato. Floccari salva la Spal

28 gennaio 2017

Floccari salva la Spal : la sconfitta contro il Vicenza sembrava ormai sicura, ma il numero 10 ha trovato il gol all’ultimo respiro. Il Benevento , invece, ha annientato il Carpi con un netto 3-0. Pareggio per Gattuso con il suo Pisa : i toscani hanno agguantato il Novara solo all’ultimo secondo grazie a Gatto . Pareggio a reti inviolate tra Bari e Perugia , mentre la Ternana è tornata a vincere: 1-0 al Cittadella , gol di Falletti .

La giornata di Serie B è stata segnata dal minuto di silenzio con il quale, su tutti i campi, si sono ricordate le vittime di Rigopiano e le persone colpite dal terremoto. Sostegno alle popolazioni del Centro Italia è arrivato anche dalle curve che hanno esposto striscioni con messaggi di vicinanza. L’Ascoli, che ha dovuto rinunciare ad alcune partite in casa proprio a causa del sisma, ha agguantato il pareggio nel recupero del secondo tempo contro il Cesena: 2-2 il risultato finale al Manuzzi. Lo stesso risultato registrato ad Avellino, con i padroni di casa che hanno pareggiato a cinque dallo scadere: dopo l’iniziale vantaggio dei Lupi, l’Entella aveva ribaltato il risultato. Infine, in questa giornata il Trapani è riuscito a conquistare la sua prima vittoria esterna: tre gol (a uno) contro la Pro Vercelli per gli uomini di Calori.