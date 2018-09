Serie B: vittorie per Pescara, Crotone e Perugia, pari tra Lecce e Salernitana

02/09/2018

CROTONE-FOGGIA 4-1

Spettacolo allo ‘Scida’, dove i calabresi sfoderano una prestazione da incorniciare, centrando la loro prima vittoria in campionato. Apre le marcature Faraoni al 31’ del primo tempo, nella ripresa dopo un grandissimo avvio arrivano altre tre reti ad opera di Firenze (49’), Nalini (54’) e Rohden (64’). Mazzeo al 93’ segna la rete della bandiera per i pugliesi, il Crotone di Stroppa sale a quattro punti e da’ subito un segnale e si candida tra le protagoniste del torneo.



LECCE-SALERNITANA 2-2

Altalena di emozioni al ‘Via del Mare’, con un altro pari divertente che vede coinvolti i pugliesi. Vantaggio immediato da parte di Mancosu dopo soli 4 minuti, nella ripresa risponde l’altro bomber Bocalon (71’). Falco, all’81’, realizza il nuovo vantaggio che sembra assicurare la vittoria ai giallorossi, ma in pieno recupero, al 91’, Castiglia firma il 2-2. Secondo pari consecutivo per entrambe le formazioni.



PERUGIA-ASCOLI 2-0

Gara nel segno di Vido, ex Atalanta e giocatore di scuola Milan, che realizza la doppietta con cui, con un gol per tempo (6’ e 48’) i biancorossi regolano i marchigiani. Il Perugia si complica la vita con l’espulsione di Michael, che era appena entrato, al 66’, ma riescono a condurre in porto la sfida. Umbri nel gruppo delle seconde a quattro punti.



PESCARA-LIVORNO 2-1

Nel match delle 18, vittoria di rigore per il Pescara, a sua volta a quota 4 punti, contro i labronici. Sbaglia, per gli amaranto, dagli undici metri nel primo tempo Giannetti, non perdona invece nella ripresa per gli abruzzesi Cocco, che realizza due volte (49’ e 61’). Non basta il gol della bandiera di Porcino per gli ospiti (68’).