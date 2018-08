Serie B: vince solo il Venezia, pari per Palermo e Pescara

25/08/2018

VENEZIA-SPEZIA 1-0

Dopo una prima fase di gara molto equilibrata, il Venezia accelera nel finale di primo tempo, trovando la rete in maniera meritata, al 47’, con Bentivoglio, anche se con un pizzico di fortuna per una deviazione di Mora. C’è la reazione dello Spezia in avvio di ripresa, Lezzerini è bravo in un paio di occasioni poi il Venezia controlla bene e sfiora anzi il raddoppio a più riprese con il frizzante Di Mariano. La squadra veneta è per ora da sola in vetta alla classifica con 3 punti.



CREMONESE-PESCARA 1-1

Allo ‘Zini’, la partita la fanno gli ospiti, ma vanno in vantaggio i padroni di casa. Castrovilli alla mezz’ora finalizza una grande azione di Carretta, per lunghi tratti le migliori iniziative vengono assunte dal Pescara. Nel primo tempo, almeno due palle gol, con Radunovic a compiere un miracolo su Cocco. Nella ripresa, è Mancuso ad andare vicinissimo per due volte alla rete, la seconda colpendo traversa e riga. Alla fine arriva il pari meritato dello stesso Mancuso al 94’. Doppia espulsione a inizio ripresa (55’) per Greco e Marras.



SALERNITANA-PALERMO 0-0

Nessuna rete ma gara divertente all’Arechi. Attaccano entrambe, nel primo tempo le migliori occasioni le ha il Palermo: Micai salva su Salvi, poi Trajkovski centra una traversa clamorosa. Nella ripresa, attacca in maniera più convinta la Salernitana, ma Jallow e Bocalon (gol annullato per lui nel finale, per offside) non riescono a trovare il bersaglio.