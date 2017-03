Serie B: Verona sprecone, l'Ascoli strappa il pari

13 marzo 2017

Il Verona non va oltre lo 0-0 contro l'Ascoli nel Monday Night della 30esima giornata di Serie B e fallisce l'aggancio alla Spal in vetta alla classifica: ora la squadra di Pecchia è seconda in coabitazione con il Frosinone a -2 dai ferraresi. Il pari sta stretto all'Hellas che costruisce occasioni a raffica ma spreca troppo: pesa soprattutto l'errore di Romulo che al 59' si fa parare un rigore da Lanni. Nel finale Ganz viene fermato dal palo.

Primo tempo vivace al Bentegodi con l'Hellas che fa la partita e l'Ascoli che tiene bene il campo. Le occasioni migliori per la squadra di Pecchia arrivano nel finale: al 42' Siligardi, su azione di contropiede, lascia partire un sinistro potente bloccato in presa sicura da Lanni, poi nel primo minuto di recupero Zuculini calcia a botta sicura ma si vede negare la gioia del gol da un prodigioso recupero di Mengoni. Si va al riposo sullo 0-0, ma a inizio ripresa la squadra di Pecchia aumenta il ritmo e schiaccia l'Ascoli nella propria metà campo. Al 58' l'episodio che potrebbe cambiare la storia del match: Cappelluzzo controlla un pallone in piena area e cade dopo un contatto con Cassata. L'arbitro Piccinini non ha dubbi, concede il rigore ai gialloblù e ammonisce il difensore dei marchigiani.



Romulo si presenta sul dischetto, cerca l'angolino basso ma Lanni si distende e devia in corner. Ormai si gioca a una sola porta e il portiere dell'Ascoli si esalta anche al 62' su una conclusione al volo del solito Romulo. La squadra di Aglietti non riesce più a ripartire, ma il Verona non sfonda. Il finale è tutto nel segno di Ganz che al 71' si vede annullare un gol per fuorigioco e all'88' stacca più in alto di tutti su cross di Bessa ma manda il pallone a stamparsi sul palo. Finisce 0-0 e il risultato fa felice solo l'Ascoli, ora a +4 sulla zona playout.