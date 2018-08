Serie B, Verona-Padova finisce 1-1

26/08/2018

HELLAS VERONA-PADOVA 1-1

Al Bentegodi di scena il derby veneto tra Verona e Padova. L’Hellas, dopo la disastrosa retrocessione dell’anno scorso, prova a ripartire dall’esperienza di Fabio Grosso in panchina. Il Padova, invece, riabbraccia la B e prova ad essere la mina vagante della cadetteria. Il Verona si schiera con il 4-3-3: tridente offensivo formato da Di Carmine, Matos e Ragusa. Il Padova si affida al 3-4-2-1 con Clemenza e Capello a sostegno dell’unica punta Bonazzoli. La prima fase del match è piuttosto lenta con il pallone che si muove solo all’altezza del centrocampo. Poi una fiammata del Verona che va a un passo dal vantaggio al 19’: traversone di Zambataro per il taglio in area di Contessa che, con l’esterno mancino, manda di un soffio al lato. La squadra di Grosso continua a creare occasioni fino a trovare il gol con Almici che disegna una perfetta traiettoria su punizione, con la palla che prima sbatte sulla traversa e poi si insacca alle spalle di Merelli (23’). La formazione di Bisoli non si arrende a avrebbe la chance di pareggiare intorno alla mezz’ora con Capello che arpiona la sfera al limite e lascia partire un tiro potente che trova la parata in tuffo di Silvestri. Pari che arriva al 36’: calcio di punizione di Clemenza che trova Luca Ravanelli che in spaccata supera il portiere di casa. Si tratta del primo gol tra i professionisti all’esordio in B per il giovane classe ’97 figlio d'arte di Fabrizio, celebre “penna bianca” ex Juventus. Ospiti a un passo dal raddoppio con Clemenza, il cui mancino termina di pochissimo fuori. Padova che sigla il raddoppio al 59’ con Bonazzoli, poi annullato per posizione di fuorigioco dell’ex Spal. Dopo diverse occasioni sciupate dal Verona, il triplice fischio sancisce l'1-1.