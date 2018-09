Serie B: Verona al secondo posto solitario, Salernitana terza con Cremonese e Pescara Tripletta di Pazzini nel 4-1 dell'Hellas, i campani schiantano il Padova 3-0 Facebook

16/09/2018

Giampaolo Pazzini è tornato col botto. Il capitano dell'Hellas Verona è stato il protagonista assoluto del successo veneto per 4-1 sul Carpi che vale il secondo posto solitario per la squadra di Fabio Grosso. Grande successo anche per la Salernitana che supera agilmente il Padova e raggiunge a quota 5 punti Cremonese e Pescara: 3-0 per i campani, in vantaggio nel primo tempo con una prodezza di Francesco Di Tacchio. Carpi già in crisi con la terza sconfitta consecutiva, primo stop invece per il Padova.

HELLAS VERONA-CARPI Gli uomini di Grosso dominano per tutto il primo tempo e creano diverse occasioni. Quella buona è al 35' sull'asse Laribi-Henderson: uno-due al limite dell'area, lo scozzese restituisce di tacco e il tunisino batte Colombi con un destro a giro sul secondo palo. Poi si scatena il Pazzo: sfiora il raddoppio al 40' e realizza al 45' il rigore procurato da Crescenzi.

Nella ripresa il Carpi ci prova timidamente, ma un fallo ingenuo di Sabbione al 56' su Matos regala il secondo rigore per Pazzini che trasforma ancora spiazzando Colombi. I padroni di casa sfiorano più volte il 4-0 fino all'82' quando con un sinistro preciso da cross di Almici batte per la terza volta il portiere degli emiliani.

Cinque minuti più tardi arriva il gol della bandiera per il Carpi con capitan Poli che sfrutta una sponda di Concas su calcio di punizione e infila Silvestri. Settimo punto in campionato per i gialloblù, a -2 dalla capolista Cittadella.

SALERNITANA-PADOVA Il protagonista assoluto dell'inizio del match è l'arbitro, il signor Di Paolo che si stira il polpaccio ed è costretto a uscire dal campo dopo 7', sostituito dal quarto uomo Dionisi. Poi al 35' il gol più bello della giornata. Schema su calcio d'angolo di Casasola che pesca fuori area Di Tacchio: sinistro al volo dell'ex Avellino che infila Merelli all'angolino basso e fa sobbalzare l'Arechi.

Nella ripresa i padroni di casa sono in controllo e soffrono poco le iniziative offensive dei biancoscudati. Jallow entra e cambia la partita: al 65' si invola sulla fascia destra e mette al centro per Casasola che deve solo spingere il pallone in rete. Azione Simile quattro minuti più tardi con l'esterno gambiano che va via alla difesa del Padova e serve Anderson tutto solo: destro preciso dell'olandese che firma il definitivo 3-0 per la squadra di Stefano Colantuono.

