Serie B, Venezia ripreso al 95': a Foggia finisce 2-2

15 dicembre 2017

Il Foggia di Giovanni Stroppa sfida il Venezia di Filippo Inzaghi nella sfida che ha aperto la 19esima giornata del campionato di Serie B, sfida tra neopromosse all'asciutto di vittorie entrambe da quattro turni. I pugliesi schierano un 3-5-2 molto offensivo, con la coppia d'attacco Beretta-Chiricò sostenuta da Celli sulla corsia mancina e Gerbo su quella destra. Il Venezia di Inzaghi propone lo stesso modulo, con il tandem offensivo Zigoni-Marsura con Zampano e Del Grosso rispettivamente esterni di destra e di sinistra in mediana. Il Venezia al 5' passa subito in vantaggio con il quarto gol in campionato di Gianmarco Zigoni: assist al volo dalla destra di Falzerano e colpo di testa dell'attaccante per il vantaggio degli ospiti. La risposta del Foggia è in un sinistro al 9' di Chiricò che finisce di poco fuori. Al 17' occasione del raddoppio per il Venezia ma il diagonale di Falzerano finisce sul fondo, forse deviato col piede dal portiere Tarolli. Al 28' occasione per il pareggio del Foggia, ma Beretta da pochi passi non riesce ad insaccare. Al 32' un sinistro fuori area di Agazzi finisce alto e il Venezia resta ancora in vantaggio e fallisce l'occasione del raddoppio al 34' con un destro piazzato di Pinato, dal limite che finisce alto. Al 38' botta e risposta: prima i lagunari mancano la deviazione vincente, debole, sotto misura con Cernuto che la mette tra le mani di Tarolli. Si va dall'altro lato e i pugliesi sfiorano il pareggio con un sinistro di Chiricò che impegna severamente Audero, sul proprio primo palo. Il primo tempo si chiude con i lagunari in vantaggio.



Nella ripresa occasione gol per il Venezia con Marsura, ma il suo mancino da posizione defilata centra soltanto l'esterno della rete. Ancora occasione per la squadra di Inzaghi al 50' con una girata di Zigoni però debole. Due giri di lancette e Marco Pinato con un gran sinistro a incrociare spedisce la palla di un soffio fuori verso il secondo palo. Al 9' minuto ecco il meritato raddoppio dei lagunari ancora con Zigoni, bravissimo a controllare a centro area per girarsi sul destro e aprire il piatto, piazzato sul secondo palo e quinto gol in campionato per l'attaccante, tutti segnati in trasferta. Il Foggia è tramortito ma prova la ealzione al 21 con un colpo di testa alto del nuovo entrato Deli. Al 40' però il Venezia sfiora il tris, ma Falzerano da posizione ravvicinata con il sinistro colpisce il palo. Al 43' però è Beretta a segnare il gol che dimezza lo svantaggio per i pugliesi e riportare il Foggia in partita: assist dalla destra di Chiricò e l'attaccante stoppa con la coscia e con il destro, da cinque metri, spedisce all'incrocio e rimette in discussione il risultato. Al secondo minuto di recupero Floriano ha una grande occasione per il pareggio, ma Audero è strepitoso nello stoppare il tentativo dal limite dell'area. Al 50' ecco che esplode lo Zaccheria: colpo di testa di Loiacono e mischia furibonda nell'area dei lagunari con Deli che stoppa, destro sotto la pancia di Audero e pareggio finale: 2-2. Il Foggia evità così la quarta sconfitta consecutiva mentre per il Venezia sfuma sul più bello l'aggancio al secondo posto in classifica.