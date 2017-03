Serie B: tonfo Entella, Salernitana corsara

20 marzo 2017

Colpo salvezza per la Salernitana che vince 1-0 a Chiavari contro l' Entella nel posticipo della 31esima giornata di serie B e vola a +7 sulla zona playout. E' il secondo successo di fila per la squadra di Bollini, il terzo stagionale in trasferta, ed è firmato da un gol di Massimo Coda al 34' del primo tempo. Tonfo inaspettato per i liguri di Breda che perdono la seconda gara interna di questo campionato e restano a -2 dai playoff.

Al Comunale di Chiavari si affrontano due squadre in forma e l'inizio lo conferma. L'Entella è pericolosa con Baraye, poi la Salernitana replica con Improta e al 9' colpisce una clamorosa traversa con Coda. Al 30' i liguri vanno in gol con Caputo ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Poco dopo, al 34', arriva il vantaggio della Salernitana: lancio lungo per Coda che punta Benedetti, si porta la palla sul destro e scarica un tiro che buca Iacobucci sul primo palo. Prima dell'intervallo l'Entella reagisce, Catellani sfiora la magata col tacco, poi al 41' viene annullato un altro gol a Caputo perchè la palla crossata da Moscati aveva superato la linea di fondo.



Nella ripresa le occasioni non mancano e al 68' la Salernitana resta in dieci per l'espulsione di Zito che incassa due gialli nel giro di un quarto d'ora. Con la superiorità numerica l'Entella si getta in avanti alla caccia del pari: al 79' Pellizzer colpisce di testa ma Gomis salva in due tempi, poi all'83' ci prova Tremolada da fuori e infine all'86' è Caputo a tentare la sorte con una girata volante ma la palla termina oltre la traversa. La Salernitana centra la seconda vittoria di fila e la prima in trasferta dallo scorso 10 febbraio a Vicenza, tre punti che le permettono di salire a 39 punti, +7 sulla zona playout. L'Entella resta invece a 43, a -2 dai playoff.