Serie B, Tommasi: "Chiediamo il rinvio dei primi due turni"

20/08/2018

Il blocco dei ripescaggi in B fa discutere, l'avvio del campionato sembra a rischio. Damiano Tommasi , presidente dell'Aic, dopo aver incontrato i capitani di B e delle sei società di C che ambiscono al ripescaggio nel campionato cadetto si è detto deciso: "Abbiamo valutato la situazione, in questi giorni faremo approfondimenti con i calciatori. Rimane lo stato di agitazione e continuiamo a ritenere che sarebbe più opportuno almeno rinviare le prime due giornate aspettando il pronunciamento del Collegio di Garanzia".

La minaccia dell'Associazione Calciatori sarebbe quella di un possibile sciopero, con l'avvio del campionato, previsto per venerdì 24 agosto, che potrebbe slittare di qualche settimana. Tommasi, dopo essersi confrontato con le delegazioni presenti all'Hotel Radisson di Roma, ha confermato la volontà degli intervenuti all'incontro: "Sciopero? Oggi non avevamo intenzione di proclamare nulla, nell'incontro è stato condiviso un comportamento gravissimo nei confronti dei calciatori da parte della Lega e delle società, che si è verificato in questi giorni e che ovviamente faremo presente in sede legale. Sicuramente non è un buon inizio. Se si gioca Brescia-Perugia? In questo momento non saprei rispondere".