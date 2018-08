Serie B: spettacolo tra Palermo e Cremonese, finisce 2-2

31/08/2018

I rosanero si schierano con il 3-4-2-1 con Falletti e Trajkovski a supporto di Puscas. La Cremonese risponde con il 4-1-4-1 con Brighenti unica punta. Intorno al quarto d’ora la prima occasione del match sui piedi di Brighenti: il numero 9 degli ospiti si gira molto bene spalle alla porta e prova il tiro a giro con la palla che termina di poco sul fondo. Ma è il Palermo a passare in vantaggio con il gol capolavoro di Trajkovski: grande giocata del 10 che all’altezza dei 25 metri mira l’incrocio con un tiro a giro, palla che bacia il sette e termina in rete (26’). La Cremonese prova a pareggiare subito con il colpo di testa di Claiton, ma la sfera finisce alta. Al 38’ proteste della Cremonese per un presunto tocco di mano in area di Rajkovic, ma l’arbitro lascia correre. Palermo a un passo dal raddoppio al 41’ con Puscas che, dopo essersi liberato perfettamente di un difensore ospite, prova la conclusione, ma la sfera termina sul fondo. Nella ripresa parte meglio la squadra di Tedino che al 62’ sfiora la traversa con il gran calcio di punizione di Jajalo. Gol sbagliato, gol subito. La vecchia regola del calcio non sbaglia mai e stavolta dà ragione alla Cremonese di Mandorlini che al 64’ pareggia i conti con un gol pazzesco del neo entrato Strefezza: tiro-cross potente del numero 21 che supera Brignoli. Puscas cerca di riportare avanti i rosanero, ma la sua gran giocata in area al 72’ viene vanificata dall’ottimo intervento di Radunovic. La Cremonese pesca il jolly all’82 con il gran colpo di testa di Mogos sull’angolo battuto da Castagnetti. Radunovic compie un miracolo all’87’ che vale un gol sul colpo di testa a botta sicura di Nestorovski (entrato al posto di Falletti). Poi arriva il pareggio di Mazzotta (88’) sulla respinta corta del portiere della Cremonese sul potente tiro di Moreo. Passa solo un minuto e la Cremonese potrebbe addirittura calare il tris con Carretta che colpisce la traversa. Nel finale altra parata spettacolare di Radunovic su Haas. Match-point per la Cremonese sui piedi di Carretta che da solo davanti a Brignoli colpisce ancora la traversa. Finale pazzo al Barbera: termina 2-2.