Serie B, Spal al comando: 2-0 al Cesena. Cade il Frosinone a Bari

11 marzo 2017

Ed ora la Spal guarda tutti dall'alto al basso. Dopo aver fallito più di una occasione per passare in testa alla classifica in questa incredibile stagione, i ferraresi approfittano del passo falso del Frosinone a Bari e passano al comando. Al Mazza la squadra allenata da Semplici liquida il Cesena con una rete per tempo. Al 36' della prima frazione è Antenucci a portare in vantaggio i padroni di casa con un tap-in vincente sottoporta sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa i biancazzurri chiudono la pratica con il raddoppio firmato da Mora al 61', che poi viene espulso 5 minuti più tardi lasciando i compagni in 10. Ad un minuto dal '90 i biancazzurri restano addirittura in 9 per il rosso a Costa. La superiorità numerica degli ospiti non cambia però la sostanza della partita: tre punti alla Spal ed il Cesena deve accontentarsi di una prestazione perlomeno coraggiosa, in casa della capolista.



Perde la testa il Frosinone, che cade al San Nicola contro il Bari, alla decima vittoria casalinga. Basta una rete di Furlan al 61' ai pugliesi per liquidare la squadra di Marino, che ora rischia di essere superata anche dal Verona, impegnato lunedì contro l'Ascoli. La squadra di Colantuono si rialza dopo la sconfitta contro l'Entella e dimostra ancora una volta la sua forza tra le mura amiche (34 punti su 46 conquistati nel proprio stadio). Il Frosinone ha sofferto per tutta la partita le discese di Brienza, e la mobilità di Floro Flores, che avrebbe potuto portare in vantaggio i suoi già nel primo tempo con un inserimento in area sul quale il portiere degli ospiti Bardi si superato. A nulla serve l'assedio finale dei ciociari. Bari quinto.



Il Benevento non sa più vincere e si ferma anche contro l'Entella in una partita che forse avrebbe visto gli ospiti meritare qualcosa in più. Pareggio più vivo quello tra Cittadella e Perugia. Litteri illude i padroni di casa al 14' del primo tempo con un destro a giro all'altezza del dischetto, risponde l'undicesimo gol in campionato di Di Carmine, il quarto in una settimana, dopo i tre all'Avellino. Aggancia la zona playoff lo Spezia che con un super "Diablo" Granoche ribalta il momentaneo vantaggio dell'Avellino di Ardemagni, vincendo 2-1. Sempre più giù il Brescia di Cristian Brocchi, che ora rischia l'esonero. All'Arechi di Salerno non c'è mai partita e la squadra di casa stramerita il 2-0 con cui liquida le Rondinelle con le reti di Coda e Donnarumma.