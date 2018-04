Serie B: solo 1-1 tra Ternana e Brescia

3 ottobre 2017

Sono gli ospiti a partire meglio e a sfiorare la rete del vantaggio con un tiro in area di Furlan, che, però, viene respinto da un super intervento di Bleve. I padroni di casa, dopo il primo quarto d'ora in cui hanno subito gli attacchi della squadra di Boscaglia, iniziano a prendere il controllo del gioco, mettendo in seria difficoltà la retroguardia bresciana. Al 39' la Ternana passa in vantaggio grazie a una rete di Montalto, che, dopo aver subito un fallo al limite dell'area, realizza la successiva punizione battendo con un potente sinistro Minelli. Gli ospiti, però, ci impiegano solo quattro minuti a trovare la rete del pareggio con Bisoli, che, dopo aver colpito il palo, arriva per primo sulla respinta, siglando così la rete del pari.



Nella ripresa la prima occasione da gol è per la Ternana: gran botta dal limite di Montalto, che, però viene parata in tuffo da Minelli. La squadra di Boscaglia si fa rivedere al 65' con Dall'Oglio, che, sugli sviluppi di un corner, colpisce di testa mandando il pallone di poco a lato. Al 71' sono ancora i padroni di casa a sfiorare la rete del vantaggio: cross di Tremolada per Montalto, che, però, perde il tempo per concludere sprecando una grandissima occasione da gol. Continua la serie di risultati utili del Brescia, che non perde dalla prima di campionato, quando fu sconfitto 2-1 dall'Avellino.