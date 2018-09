Serie B, slitta la sentenza sui ripescaggi: si decide fra lunedì e martedì

07/09/2018

Serie B a 19 o a 22 squadre? Per avere una risposta definitiva a questo quesito e per conoscere gli eventuali club ripescati in cadetteria bisognerà attendere ancora alcuni giorni. Il Collegio di Garanzia del Coni , riunitosi questa mattina dalle ore 12 per esaminare la legittimità del nuovo formato della cadetteria approvato da Fabbricini e i conseguenti ricorsi di Ternana, Pro Vercelli e Virtus Entella in merito agli eventuali ripescaggi ha deciso di prendersi altro tempo e di rinviare quindi il verdetto alla prossima settimana. Ad annunciarlo è stato il presidente del Collegio Frattini : “Non era giusto decidere frettolosamente su un argomento cosi' delicato - le sue parole a Rai Sport al termine di una lunga giornata -. Abbiamo ascoltato, rifletteremo, credo fra lunedì e massimo martedi' prenderemo una decisione".

Se il Collegio di Garanzia del Coni deciderà di tornare con il consueto format a 22 club come avvenuto negli ultimi anni, dovrà esprimersi anche sui tre club da ripescare alla luce dei ricorsi presentati da Ternana e Pro Vercelli contro la sentenza del Tribunale Nazionale Federale che ha permesso a Novara e Catania di entrare nella graduatoria delle ripescabili ed occupare i primi due posti nonostante i due club nelle passate stagioni avessero subito delle penalizzazioni per inadempienze varie. Questo proprio a scapito di Ternana e Pro Vercelli che se avranno ragione tornerebbero al secondo e terzo posto della classifica riguardante i club ripescabili. Poi dovrebbero solo sperare nel ritorno al format con 22 squadre per riabbracciare la cadetteria. Chi ha il posto assicurato in caso di ripescaggi è il Siena che sarebbe al terzo posto della graduatoria nel caso in cui il Coni confermasse la presenza di Novara e Catania nella classifica o addirittura al primo nel caso in cui Ternana e Pro Vercelli vincessero il ricorso. Spettatore interessato è anche la Virtus Entella che ha presentato domanda di ripescaggio relativa al caso Cesena, penalizzato per le plusvalenza fittizie.