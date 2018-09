Serie B: Simy entra e lancia il Crotone, Livorno al tappeto

17/09/2018

Livorno e Crotone si erano già affrontate il 12 agosto in Coppa Italia al Picchi, con la formazione di Stroppa uscita vittoriosa di misura grazie a una rete di Rohden. A poco più di un mese di distanza le due formazioni si ritrovano contro per la terza di campionato in Serie B con stati d’animo contrapposti: la squadra di Lucarelli è reduce dalla sconfitta sul campo del Pescara e deve provare a schiodarsi dagli zero punti in classifica, il Crotone invece va a caccia del primo risultato positivo in trasferta dopo il ko sul campo del Cittadella e la vittoria interna a valanga contro il Foggia.

Dopo l’antipasto di Coppa regala poche emozioni anche la sfida in campionato, con i padroni di casa maggiormente propositivi già dai primi minuti di gioco ma poco incisivi negli ultimi metri. La prima occasione per il Livorno la crea Kozak, che si accentra bene per poi concludere sulla retroguardia ospite. Il Crotone fatica ad alzare il baricentro, a provare ad approfittarne è allora Diamanti con un mancino che costringe agli straordinari Cordaz. Sul finale del primo tempo il portiere ospite è chiamato ancora in causa per sventare su un colpo di testa di Dainelli nato da una punizione di Diamanti.



A inizio ripresa il Livorno continua a premere e al primo affondo viene fermato solo dal palo: ancora da calcio da fermo viene innescato Maicon che prima si vede respingere la conclusione da Cordaz, poi sulla ribattuta colpisce il palo esterno. Per vedere il Crotone agire con maggior convinzione in attacco bisogna aspettare la metà del secondo tempo: serve il miglior Di Gennaro per evitare che da un cross di Stoian per Nalini possa arrivare l’improvviso vantaggio ospite. La squadra di Stroppa però si è svegliata e l’ingresso in campo di Simy cambia radicalmente il volto alla partita: l’attaccante entra in campo al 78’ e all’84’ deposita in rete da pochi passi sfruttando un cross dalla destra di Firenze. Il Livorno tenta l’assalto nei minuti finali, ma ancora uno straordinario Cordaz evita la rete salvando su Raicevic. Il Crotone bissa il successo di Coppa ed esce ancora vittorioso, con identico risultato, dal Picchi contro il Livorno.