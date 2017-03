Serie B, si ferma il Novara: solo un pari con la Pro Vercelli. Torna a vincere la Ternana

12 marzo 2017

Al Piola, la tensione causata dall'importanza della partita, sia per il valore storico intrinseco, sia per la classifica, ha la meglio sullo spettacolo. É la noia a dominare gran parte del match, schiacciando anche gli episodi che l'avrebbero potuta cambiare. Nel primo tempo è la Pro Vercelli ad andare più vicina al vantaggio prima con uno sciagurato rinvio del portiere del Novara Da Costa che calcia addosso a Rolando Bianchi e rischia di portare avanti gli ospiti. Ma la squadra di Longo ha una possibiltà ancora più limpida quando al 24' lo stesso estremo difensore dei padroni di casa interviene irregolarmente su Aramu: per l'arbitro Sacchi è rigore. Sul dischetto va lo stesso attaccante bianconero che però fallisce il penalty trovando la parata di Da Costa. Nella ripresa la trama è la stessa: poche iniziative da una parte e dall'altra, con il Novara che sembra però gestire meglio il pallone e va vicino al vantaggio con una conclusione di Di Mariano. La gara può cambiare al 24' della seconda frazione quando la Pro Vercelli resta in 10 uomini per l'espulsione di Palazzi per doppia ammonizione, ma alla fine si chiude con un pari che non viene disprezzato da entrambe le parti.



Fa subito effetto la cura Liverani per la Ternana. L'ex allenatore del Genoa, subentrato a Carmine Gautieri, dà subito una scossa alla squadra rossoverde, che ora inizia ad intravedere la zona salvezza, che dista cinque punti. Al Liberati arrivava un Trapani che nelle prime otto del girone di ritorno aveva perso solo una volta. La squadra di casa passa in vantaggio dopo 6 minuti con Giovanni Di Noia che interviene in scivolata su un cross teso di Zanon. Gli ospiti hanno la possibilità di pareggiare due minuti più tardi con Rossi che conclude fuori di poco. In un primo tempo vivace la Ternana ha la possibilità di raddoppiare con Monachello, ma è ancora Di Noia a segnare il 2-0 al '34. La squadra di Calori ha l'occasione di accorciare ancora con Rossi, senza fortuna. Nella ripresa i ritmi sono più blandi, con la Ternana che cerca di gestire il doppio vantaggio, concedendosi poche scorribande in avanti e lasciando pochi spazi al Trapani che però accorcia con Coronado al '92, valido solo per le statistiche. Cambia marcia quindi la Ternana, innestando la prima. La prima vittoria dell'era Liverani in un importantissimo scontro salvezza.