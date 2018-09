Serie B: poker del Benevento nel derby

21/09/2018

La prima parte di gara è dominata dal tatticismo: un derby è sempre un derby e nessuno vuole sbagliare la prima mossa. Così per oltre venti minuti di occasioni vere e proprie non se ne vedono, con il Benevento che prova a fare la partita, si procura qualche calcio d’angolo, ma non sfonda e la Salernitana che si affida alle sporadiche ripartente in velocità di Jallown, sempre stoppate dalla retroguardia di casa. La gara si sblocca alla mezz’ora esatta, proprio da uno dei calci d’angolo guadagnati dal Benevento: sulla palla va Viola, che pennella a centro area dove capitan Christian Maggio, lasciato colpevolmente solo dalla retroguardia ospite, impatta bene di testa battendo Micai per l’1-0. La risposta della Salernitana arriva ancora da calcio d’angolo, ma non ha la stessa efficacia: al 35’ il cross dalla bandierina danza in area giallorossa ma Puggioni anticipa Djuric ed evita guai. Sulla ripartenza brivido per un tiro-cross di Bandinelli, che però non trova la porta. Al 42’ Maggio crossa a centro area per Improta che, dopo essere stato anticipato di testa, cade, ma l’arbitro lascia correre.

Nella ripresa la Salernitana entra in campo con un piglio diverso e nei primi minuti si fa vedere prima con Jallown (48’), frenato all’ultimo istante da Letizia, quindi con Anderson (50’), che su cross di Casasola si scontra con Letizia, commettendo fallo ma subendo un colpo alla nuca e dovendo lasciare il campo in barella: al suo posto Colantuono inserisce Pucino. Il Benevento capisce che non è il momento di scherzare e al 56’ sfiora il raddoppio con un gran tiro dal limite di Ricci, che Micai disinnesca in angolo. La gara inizia a prendere una piega precisa a partire dal 74’, quando da un corner battuto dalla Salernitana nasce un fulminante contropiede del Benevento, che con quattro passaggi manda in porta Improta per il 2-0. All’86’ lo stesso Improta colpisce in pieno la traversa, ma la gioia per i giallorossi è rinviata di pochissimo, perché all’89’ ancora Improta dalla sinistra pesca in area Roberto Insigne, che di testa sigla il 3-0. Non è ancora finita, perché in pieno recupero (96’) si iscrive alla festa del gol anche Asencio, dopo un doppio tentativo di Tello. E’ delirio giallorosso, con il Benevento che vola al secondo posto con 7 punti in tre partite (i sanniti hanno già riposato), mentre la Salernitana resta ferma a quota 5.