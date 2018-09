Serie B: Pescara, vittoria di rigore

02/09/2018

Nel match domenicale delle 18, nella seconda giornata di Serie B, vittoria per 2-1 del Pescara sul Livorno. Decisiva una doppietta di Cocco, che realizza due calci di rigore nella ripresa (49' e 61'). Nel primo tempo, rammarico per i toscani, che avevano invece sbagliato dal dischetto con Giannetti. Il gol di Porcino (68') non basta. Quattro punti per il Pescara, il Livorno invece incassa la seconda sconfitta di fila.