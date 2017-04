Serie B: Perugia corsaro, Benevento bloccato

21 aprile 2017

DEZI GOL, MA CHE POLEMICHE

Sfida che sa di playoff al Piola tra Novara e Perugia. I padroni di casa, reduci dal pari col Verona e dal successo di Frosinone, iniziano meglio e al 15' si vedono annullare un gol di Macheda per posizione irregolare; poi al 20' Galabinov impegna Brignoli e al 33' il portiere ospite è attento su Dikmann. Nella ripresa è il Perugia a ripartire con maggior piglio, al 52' Nicastro segna in contropiede ma è tutto fermo per fuorigioco. Poco dopo, al 60', ancora Novara a segno con Lancini sugli sviluppi di un corner e altra rete annullata per offside.



I padroni di casa proseguono l'assalto, Dezi salva su Calderoni, poi Scognamiglio di testa mette a lato di poco. Nel momento migliore del Novara arriva il gol del Perugia al 75': conclusione di Brighi, palla deviata che arriva a Dezi, stop in area e diagonale vincente a battere Montipò per l'1-0. Il Novara non ci sta e si butta in avanti, nel finale si salva dal possibile raddoppio di Terrani che fallisce un contropiede a tu per tu con Montipò, poi è Macheda a concludere a lato con Brignoli battuto. Al 94' il Novara reclama per un mancato rigore per un mani in area. Al Piola finisce 1-0, festeggia il Perugia che sorpassa il Benevento al quarto posto.