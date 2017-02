Serie B, Perugia corsaro a Terni: decide Nicastro di tacco

12 febbraio 2017

Un Liberati organizzato ad hoc per accogliere il Perugia si aspettava un esito diverso. Una partita noiosa per lunghi tratti sembrava concludersi a reti bianche, un risultato che non avrebbe accontentato nessuna delle due compagini. In realtà già dal primo tempo si intravedeva un Grifone più coraggioso della squadra di casa, autore di due belle e pericolose discese con Guberti e Mustacchio che impensieriscono l'estremo difensore ternano Aresti. La ripresa appariva ancora più spenta della prima frazione, fino al '75 quando Francesco Nicastro regala una magia ai tifosi ospiti, entrando di diritto nel cuore dei tifosi perugini e nella storia di un derby da sempre sentitissimo da entrambe le città.



Con questa vittoria il Perugia approfitta del passo falso della Virtus Entella che occupa l'ottavo posto in classifica, ultima casella utile per disputare i playoff, distanziandola di 4 lunghezze. La Ternana, penultima, vede la sua lotta per salvarsi complicarsi sempre di più, complici le quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. La zona salvezza dista quattro punti, ma per ora la cura Gautieri non ha dato i suoi frutti, nonostante l'esordio vittorioso contro il Cittadella.