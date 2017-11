Serie B: Pasqual salva l’Empoli, 1-1 con lo Spezia

5 novembre 2017

Parte forte l’Empoli, ma Lo Spezia si difende bene. Gli azzurri ci provano prima con Pasqual dalla distanza, poi con Donnarumma: al 20' minuto l'attaccante tenta il tiro da fuori area con un semi-pallonetto centrale, attento Di Gennaro che la mette in angolo. Cinque minuti dopo sempre il bomber dell’Empoli tenta di concludere un’ottima azione corale, ma Lopez lo anticipa di un soffio. Lo Spezia si difende, ma non disdegna di ripartire in contropiede: Maggiore sfiora il vantaggio con un tiro dalla distanza che finisce sopra la traversa. Ripresa con partenza sprint per entrambe le squadre: occasione per l’Empoli con Krunic, che si libera di tre avversari e poi calcia di poco a lato.



Gol sbagliato, gol subito: sul ribaltamento di fronte sono infatti gli ospiti a passare in vantaggio con Mastinu. Il trequartista dello Spezia prende palla dal limite e, con un pallonetto, beffa Provedel. Vantaggio per la squadra di Gallo nel miglior momento dell’Empoli. Dopo un primo momento di confusione per gli azzurri, che temono una nuova sconfitta, ci pensa il capitano al 33’ a riportare il risultato in parità: su punizione dal limite Pasqual mette alla destra di Di Gennaro. Nell'ultimo quarto d’ora ci prova l'Empoli con tre attaccanti, ma alla fine il pareggio è il risultato giusto. Empoli ora a -2 dalla capolista Frosinone. Gli uomini di Gallo si portano a 15 punti in classifica e nella prossima giornata se la vedranno proprio con i laziali. Sfida in trasferta sul campo della Pro Vercelli, invece, per l'Empoli.