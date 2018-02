Serie B, Parma: allenamento inedito per Lucarelli... contro il figlio

1 febbraio 2018

Un veterano come lui ne ha viste davvero di tutti i colori: sembrerebbe difficile pensare che qualcosa su un campo di calcio possa ancora stupire Alessandro Lucarelli, uno che è rimasto al Parma dopo il fallimento e, a 40 anni, ne è ancora un capitano più combattivo che mai. Ma, come lui stesso ha scritto sui social, questa davvero gli mancava: marcare, nel corso di un allenamento, il figlio Matteo, 17 anni, aggregato alla Primavera dei Crociati.

Matteo è il primogenito di Alessandro e, neanche a dirlo, gioca nello stesso ruolo di difensore centrale nel Parma Under 17: e durante una partitella infrasettimanale nel centro sportivo di Collecchio, al capitano del Parma è toccato marcare proprio il giovanissimo aggregato alla squadra Primavera. E in uno scatto pubblicato sui social, è stato proprio Alessandro a non nascondere lo stupore, misto alla gioia e all'inevitabile orgoglio, per "l'avversario" più particolare che la sua lunga carriera possa avergli riservato: "Questa mi mancava" ha scritto l'ex Livorno aggiungendo gli hashtag #padreefiglio #1977contro200 1#devoriflettere #giovaneluiovecchioio .