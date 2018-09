Serie B: pari e spettacolo tra Crotone e Brescia, finisce 2-2

28/09/2018

Allo Scida si affrontano Crotone e Brescia per l’anticipo della sesta giornata di Serie B. Stroppa rivoluziona la squadra calabrese: Cordaz recuperato tra i pali, Sampirisi ritrova la maglia da titolare in difesa come Martella sulla fascia e Nalini davanti in coppia con Budimir. Corini, invece, conferma dieci undicesimi dei titolari delle Rondinelle contro il Palermo: unico cambio in mediana con Martinelli al posto di Ndoj. Al 9’ rigore per il Brescia: Torregrossa scatta sul filo del fuorigioco, Golemic lo tira giù a tu per tu con Cordaz e viene espulso. Dagli undici metri va Donnarumma, che non sbaglia (11’). Occasione per il Crotone al 16’ con Stoian, che aggira la barriera su calcio di punizione, ma Alfonso devia in corner. Bisoli si divora il raddoppio al 20’: tiro impreciso di Curcio che arriva sui piedi del numero 25 delle Rondinelle che tira addirittura in fallo laterale da ottima posizione. Crotone a un passo dal pareggio con Budimir al 25’ che approfitta di un pasticcio difensivo ospite, ma sul suo tiro è super Alfonso. L’attaccante rossoblù ancora vicino al gol alla mezz’ora, ma il suo tiro viene respinto da Romagnoli. Il numero 17 locale ancora protagonista al 43’ quando si divora da due passi l’1-1. Pareggio che arriva al 56’ proprio con Budimir, che con un preciso colpo di testa, sul traversone di Firenze, batte Alfonso. Un minuto più tardi occasione Brescia: Bisoli conclude in diagonale, sfera di un soffio fuori. La squadra di Corini non ci sta e trova il nuovo vantaggio al 71’: errore in disimpegno di Faraoni che consegna il pallone a Tonali che crossa sul secondo palo per Dall’Oglio che di testa batte Cordaz. Si arriva in pieno recupero quando il portiere ospite stende Budimir ed è rigore: dal dischetto lo stesso attaccante batte Alfonso (96') per il 2-2 finale.