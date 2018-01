Serie B: Palermo in bianco, aggancio del Frosinone

20 gennaio 2018

FROSINONE-PRO VERCELLI 4-0

Bastano 45' al Frosinone per chiudere la pratica Pro Vercelli. I laziali superano momentaneamente il Palermo in vetta: dopo un tempo la squadra di Longo conduce per 3-0 grazie ai gol di Dionisi (6'), Ariaudo (25') e Matteo Ciofani (31'), nella ripresa Terranova al 62' arrotonda con un colpo di testa. Quattordicesimo risultato utile consecutivo per i gialloblù, quarto ko di fila per i piemontesi ancora ultimi a 18.



SPEZIA-PALERMO 0-0

Il Palermo non risponde al Frosinone ed è costretto a ingoiare uno 0-0 che gli costa la vetta solitaria della classifica. Onore allo Spezia, che con una partita di contenimento riesce a bloccare la capolista e conquistare un punto importante. Durante il primo tempo la gara non regala troppe emozioni. I rosanero, buona corsa e buon ritmo, fanno qualcosa in più sul piano del gioco anche se non riescono a sfondare il muro della difesa ligure. Nei 45', nel complesso, l'uomo più pericoloso è Nestorovski, che ci prova da lontano e su punizione senza trovare il bersaglio. La partita non decolla nemmeno nella ripresa, correndo su binari prevalentemente tattici. La squadra di Tedino rischia anche lo svantaggio: al 64' Gilardino calcia a colpo sicuro all'altezza del dischetto, Pomini risponde. I siciliani protestano per un rigore non concesso per un fallo di mani di Bolzoni. Alla fine dei conti, il Palermo non sfonda e si tiene stretto un pari per certi versi anche fortunato per le occasioni create dallo Spezia.



EMPOLI-TERNANA 2-1

L'Empoli trema e poi riesce a rialzare la testa nel finale. L'1-1 della prima frazione scontenta i toscani, andati in vantaggio con Donnarumma al 16' e “polli” a concedere ai rossoverdi il rigore (mano di Zajc) realizzato da Montalto al 36'. A 9' dalla fine, però, il primo gol in B di Castagnetti permette all'Empoli di ottenere il 2-1 vincente.



CREMONESE-PARMA 1-0

Il gol al 90' di Cavion è il toccasana perfetto per la Cremonese, che in un sol colpo batte e supera in classifica il Parma. Durante l'arco del primo tempo prevale la tattica. Entrambe le squadre non riescono a muoversi in maniera fluida e a creare occasioni degne di nota, nei secondi 45' i locali dominano e a 1' dalla fine siglano l'1-0 con Cavion, bravo a ribadire in rete dopo un palo di Pesce.



ASCOLI-CITTADELLA 1-2

Il Cittadella ribalta tutto e si prende la vittoria sull'Ascoli. Il primo gol di Monachello (41') in bianconero lancia i marchigiani. Dopo la sassata dell'ex Palermo, il rigore di Iori al 63' rimette in sesto le cose per il Cittadella, che a 4' dal triplice fischio trova il gol decisivo con Vido: diagonale destro senza scampo per Lanni.



FOGGIA-PESCARA 0-1

Zeman sfida e regala una delusione al suo dolce passato. Il Foggia offre una buona prova ma non riesce a rispondere al colpo subito. Il Pescara, infatti, riesce a sbloccarla agli sgoccioli del primo tempo (44') al termine di un'azione velocissima in cui Mancuso si inserisce perfettamente per battere Guarna.



NOVARA-CARPI 1-0

La sfida di centro classifica tra Novara e Carpi se la porta a casa la squadra di Corini. Moscati al 43' rompe l'incantesimo della difesa emiliana, imbattuta da 256 minuti. Gestione buona nella ripresa, con un Carpi mai pericoloso nemmeno con il debutto di Melchiorri.



PERUGIA-VIRTUS ENTELLA 2-0

Un uno-due nel secondo tempo e il Perugia va. Rallenta l'Entella, che comincia male il girone di ritorno. Dopo lo 0-0 del 45' gli umbri timbrano due volte in poco tempo, prima con Kouan (49') al debutto in serie B e poi con Cerri al 57'. La Virtus caccia l'orgoglio nel finale, quando è troppo tardi per rimettere in sesto la gara.



SALERNITANA-VENEZIA 3-2

La Salernitana prima vola e poi si complica la vita. La squadra di Colantuono la chiude in mezz'ora: dopo il vantaggio fulmineo di Zito (5') i granata gonfiano il petto e mettono al sicuro il risultato con Ricci e Palombi (30' e 35'). In apertura di ripresa l'appena entrato Firenze la riapre e in men che non si dica al 53' Bentivoglio fa 3-2 con la complicità del portiere. I veneti ci credono, fanno l'assedio e nel nervosismo finale Ricci e Bentivoglio pagano la scotto di una mini rissa sfiorata. Finisce 3-2.