Serie B, omologato il risultato di Frosinone-Palermo

19/06/2018

Il giudice sportivo ha respinto il ricorso del Palermo e quindi ha omologato il risultato tra il Frosinone e i rosanero, ma i siciliani presenteranno ricorso per quanto successo nella finale playoff vinta dai ciociari. Per il Frosinone, però, due gare a porte chiuse. E' questa la sentenza del giudice sportivo di serie B per il finale di partita concitato (palloni sul terreno di gioco e invasione di campo) nella sfida decisiva per la serie A.