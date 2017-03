Serie B: Mokulu salva il Frosinone a Cesena, cade la Spal ad Avellino

31 marzo 2017

L'Avellino parte bene e al 7' confeziona la prima palla gol: Omeonga approfitta dell'errore in uscita di Meret per servire al centro l'accorrente Ardemagni che però manca di un soffio la porta. La Spal risponde al 16' con un contropiede concluso di poco a lato da Finotto. Lo stesso numero 11 ospite va ad un passo dalla rete sullo scadere della prima frazione ma il suo tiro viene parato da Radunovic.



Alla ripresa del match l'Avellino passa in vantaggio con Eusepi che scatta sul filo del fuorigioco e batte Meret su passaggio filtrante di Migliorini. Semplici corre ai ripari ed inserisce Floccari al posto di uno spento Zigoni. L'ex attaccante della Lazio al 64' calcia a botta sicura ma trova la grande risposta di Radunovic. La Spal si getta in avanti alla ricerca del pari ma è l'Avellino ad andare vicino al raddoppio con un pallonetto di Castaldo che non sorprende Meret.



In pieno recupero gli irpini possono chiudere ancora una volta i conti in contropiede ma Ardemagni si fa ipnotizzare dal portiere ospite calciando centrale da pochi passi. Per la squadra di Novellino si allontana l'incubo retrocessione mentre la Spal resta seconda e potrebbe subire domani l'aggancio del Verona.



Il Cesena mette fin da subito in difficoltà la retroguardia del Frosinone e dopo 4 minuti Garritano spedisce di un soffio a lato un pallone invitante. Il numero 7 dei padroni di casa ci riprova poco dopo ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Al 20' il Cesena passa meritatamente in vantaggio con Cocco (arrivato a gennaio proprio dal Frosinone) che infila da pochi passi il cross di uno scatenato Garritano. I ciociari si svegliano al 34' con un tiro di Dionisi respinto da Agliardi in tuffo.



A inizio ripresa Cocco sfiora la doppietta con un colpo di testa che lambisce la parte alta della traversa. Ciano ci prova poi in due occasioni ma nel primo caso spedisce la sfera sul fondo e nel secondo trova la risposta di Bardi. Marino manda in campo Mokulu e l'attaccante reclama un rigore all'85' per un sospetto fallo di mano di Laribi che colpisce il pallone con il braccio largo. Al 91' Mokulu trova comunque il pareggio con un colpo di testa vincente sull'uscita sbagliata di Agliardi.



Con questo punto il Frosinone si porta a +2 sulla Spal mentre il Cesena sale a quota 35 e rischia di venire risucchiato nella zona playout.