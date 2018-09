Serie B: Mogos e Paulinho, la Cremonese si sbarazza del Cosenza

26/09/2018

La Cremonese si conferma in zona play off battendo un volenteroso ma poco costruttivo Cosenza : allo Zini, la formazione di Mandorlini lascia l'iniziativa agli avversari in avvio ma colpisce al 30' con un missile di Mogos , che infila Cerofolini da lontano. Nella ripresa arriva il raddoppio: Emmers se ne va sulla destra, cross sul primo palo per la testa del brasiliano Paulinho (55') che insacca di prepotenza.

Meglio il Cosenza in avvio: calabresi intraprendenti, padroni di casa remissivi. Col passare dei minuti la Cremonese prende campo, ma i portieri restano inoperosi. Al 30' i grigiorossi passano in vantaggio con un gran destro in corsa di Mogos, che fa venti metri palla al piede e scarica un destro imprendibile alla destra di Saracco. Al 34' Garritano ha la palla del pareggio ma calcia alto. Al 40' Radunovic non trattiene un pallone innocuo, e da due passi Maniero non riesce a ribadire in rete. Come nel primo tempo, l'inizio di frazione è favorevole al Cosenza che chiede almeno due rigori, ma al 55' arriva il raddoppio grigiorosso: bella azione di Emmers sulla destra, cross per Paulinho che di testa non lascia scampo a Cerofolini. Il Cosenza prova a pungere, ma la Cremonese mette la museruola al match e non corre più rischi, salendo a quota 9 in classifica.