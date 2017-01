Serie B: lo Spezia riparte, piegato il Latina

30 gennaio 2017

Il match del Picco regala da subito emozioni e infatti al 15' lo Spezia trova il vantaggio con Granoche che si inserisce di sinistro insacca sulla spizzata di testa di Terzi. Passano cinque minuti e i liguri raddoppiano con un gol fotocopia del primo: palla nel mucchio, torre di Djokovic e Pulzetti realizza di sinistro ben appostato sul secondo palo.



In avvio di ripresa la squadra di Di Carlo resta in dieci per l'espulsione di Terzi (doppio giallo), ma la musica non cambia perchè al 71' lo Spezia fa 3-0 ancora con Granoche che recupera palla e realizza in contropiede. Nel finale il Latina si risveglia e prova la rimonta: al 79' va a segno con Brosco che svetta e incorna di testa mentre al 93' Garcia Tena fa 3-2. Non c'è tempo per altre emozioni, finisce 3-2: lo Spezia ritrova il successo dopo tre gare e sale a 31 punti a ridosso della zona playoff mentre il Latina resta a 26, a +1 sui playout.