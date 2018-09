Serie B, le parole di Frattini e l'equivoco sulla sospensione del campionato

18/09/2018

“ll Tar del Lazio, oltre a sospendere la sentenza, ha sospeso anche il campionato di serie B. Venerdì 21 il Collegio di Garanzia riesaminerà la questione in una composizione completamente nuova e si deciderà se la Serie B sarà a 22 o 19 squadre”. Queste le parole di Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia del Coni, che hanno gettato nuove ombre sulla cadetteria. E generato un pomeriggio di discreta confusione. In realtà, come appreso dalle nostre fonti, il campionato di B prosegue regolarmente con la quarta giornata, anche se non sono da escludere colpi di scena: se venerdì il Collegio deciderà per il format a 22 allora la quarta giornata di B verrebbe effettivamente sospesa in attesa che venga stilato un nuovo calendario. Sono sei i club che sperano nel ripescaggio e che non sono quindi ancora scesi in campo in Serie C in attesa della decisione finale: Novara, Catania, Siena, Ternana, Pro Vercelli e Virtus Entella.