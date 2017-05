Serie B, la Spal rimanda la festa promozione: 0-0 con la Pro Vercelli

7 maggio 2017

La Spal rimanda la festa promozione pareggiando 0-0 con la Pro Vercelli tra le mura amiche dello stadio Mazza nel posticipo di Serie B. La squadra di Semplici, quando mancano due gare al termine del campionato, resta in vetta alla classifica con 75 punti, +3 sul Verona e +4 sul Frosinone. I padroni di casa, dopo aver colpito un palo con Antenucci, protestano per un gol di Zigoni annullato per fuorigioco dubbio. Piemontesi a +4 sulla zona playout.