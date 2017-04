Serie B: la Spal aggancia il Frosinone, crolla il Verona

4 aprile 2017

Vittoria di enorme importanza per la Spal che interrompe la striscia di due sconfitte consecutive e aggancia al comando il Frosinone, fermato ieri sull'1-1 dall'Avellino. I ferraresi affondano il Novara con Antenucci (rigore) e Schiavon al termine di un match equilibrato e allungano così sul Verona che resta a -3 dalla vetta. Ed è proprio il ko interno dell'Hellas contro lo Spezia il risultato più sorprendente di questa giornata. Gli uomini di Pecchia, quasi mai pericolosi, perdono per il penalty trasformato da Granoche e la strada verso la promozione diretta si fa tutta in salita.



Secondo successo di fila per il Benevento che resta da solo al quarto posto grazie ad un super Ceravolo, bravo a trasformare il rigore dell'1-0 e a raddoppiare a inizio ripresa. Inutile per la Ternana l'eurogol di Meccariello. Il Perugia spreca il doppio vantaggio di Mustacchio e Gnahore e viene rimontato dal Pisa, in gol con Di Tacchio e Lisuzzo. Gli umbri sono quinti a quota 52 mentre i ragazzi di Gattuso restano ultimi a 32 punti insieme alla Ternana e al Latina, sconfitto 2-0 al San Nicola dal Bari. Per i Galletti decisive le reti di Galano e Fedele.



In chiave salvezza importante vittoria del Trapani per 1-0 al Menti di Vicenza. Il colpo di testa vincente di Casasola permette ai siciliani di agganciare al 17esimo posto con 35 punti il Brescia, che pareggia 1-1 a Cesena con Coly che risponde a Schiavone. Grazie al gol di Troiano e al rigore di Caputo, l'Entella sconfigge 2-1 l'Ascoli e si porta in settima posizione con il Bari. A una lunghezza in più c'è il Cittadella, fermato sullo 0-0 dalla Salernitana all'Arechi. Termina senza reti anche Carpi-Pro Vercelli.