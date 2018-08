Serie B, la Lega non molla: lunedì i calendari a 19 squadre. Minacce a chi non ci sta

11/08/2018

La Lega B ha annunciato che lunedì formerà i calendari con il format a 19 squadre dopo la decisione del Collegio di Garanzia che ha deciso di accogliere l'istanza di sospensiva cautelare richiesta da Pro Vercelli, Ternana e Siena contro la sentenza 'salva-illeciti'. La Corte d'appello della Figc di fatto aveva ammesso all'interno della speciale classifica dei requisiti per essere ripescati i club di Novara e Catania, entrambi colpiti da sentenze per illecito negli ultimi tre anni.



Annunciando la decisione di andare avanti con i calendari per la stagione 2018/2019, la Lega B ha anche sottolineato di riservarsi "ogni azione in ogni sede nei confronti di tutti coloro che si sono resi e si renderanno responsabili di condotte e comportamenti e azioni antigiuridiche, illegittime e pregiudizievoli nei confronti della Lega e/o delle societa' associate".



Non ha tardato a farsi sentire la reazione dell'a.d. Pietro Lo Monaco: in una nota del club si legge infatti che "il Calcio Catania tutelerà i suoi diritti in sede sportiva, amministrativa e penale"



La Lega Pro ha diffidato il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, dal modificare il format di Serie B, portando le squadre da 22 a 19 già per la stagione entrante. Nel testo, l'avvocato incaricato Gabriele Gravina ha evidenziato che "tale provvedimento risulterebbe in palese contrasto con gli artt. 49 e 50 delle NOIF (Norme Organizzative Interne della Figc). Il richiamato art. 50 dispone, infatti, che la modifica dell'ordinamento dei Campionati debba entrare in vigore dalla seconda stagione successiva a quella della sua adozione e che una tale delibera si porrebbe in contrasto con gli interessi delle squadre che hanno gia' partecipato alle procedure di integrazione dell'organico di Serie B 2018-2019. La diffida e' stata inviata per conoscenza alla Presidenza del Consiglio, quale Autorita' di

Governo vigilante, e al Coni".