Serie B: l’Ascoli batte il Bari al San Nicola e ottiene la salvezza

14 maggio 2017

Il posticipo della penultima giornata del campionato di Serie B emette altri due verdetti: l’Ascoli è salvo, mentre il Bari è matematicamente fuori dai Playoff. Al San Nicola, finisce 1-0 per i bianconeri. Nel primo tempo le due squadre si studiano per circa venti minuti, quando poi sono gli ospiti a salire in cattedra. Il primo segnale lo lancia Cacia, che conclude di destro verso la porta di Micai, bravo a respingere. Il vantaggio, però, arriva al minuto 26 grazie ad una rete di Tommaso Bianchi, bravo a sfruttare una serie di rimpalli in area, con il portiere pugliese non perfetto nell’occasione.



Nel secondo tempo il Bari prova a reagire inserendo Coratella, ma è l’Ascoli ad andare vicino al raddoppio a metà frazione di gioco. Orsolini, servito in area, controlla e incrocia di sinistro, ma stavolta è superlativo Micai nel respingere di piede. Nel finale ci provano gli uomini di Colantuono, soprattutto sulle palle alte. Il protagonista è Moras, che sfiora due volte il gol di testa. In un’occasione, i biancorossi si vedono annullare un gol segnato proprio dal capitano ma sul quale pesa il fallo di Daprelà. E’ l’ultima occasione: l’Ascoli espugna il San Nicola e, con questi tre punti, mette in ghiaccio la salvezza. La classifica dice che gli uomini di Aglietti hanno 49 punti, tre in più di Avellino e Ternana. Gli scontri diretti, però, avvantaggiano i marchigiani. Nel caso in cui i Playoff si dovessero disputare, invece, nella griglia non ci sarà spazio per il Bari, rimasto fermo a quota 53 punti e a -4 dallo Spezia ottavo con una sola gara da giocare.