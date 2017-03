Serie B: Kouame stende lo Spezia, il Cittadella sorride

25 marzo 2017

Nell'anticipo della 32esima giornata di Serie B il Cittadella piega 1-0 lo Spezia al Tombolato grazie alla rete siglata dall'ivoriano Christian Kouame al 25'. I veneti tornano così al successo in campionato dopo quasi un mese e agganciano almeno momentaneamente il Perugia al quinto posto in classifica con 47 punti. Scavalcati gli uomini di Di Carlo che restano fermi in ottava posizione a quota 45 in compagnia del Novara.

Partita subito vivace al Tombolato. Il primo squillo è dello Spezia con una conclusione di Piccolo che si spegne di un soffio a lato. Ospiti ancora pericolosi al 13' con Djokovic che non centra la porta su cross di Vignali. Al 25' è il Cittadella a passare in vantaggio con un destro smorzato di Kouame che beffa Chichizola. I veneti vanno ad un passo dal 2-0 al 30' con Pascali che colpisce in pieno il palo con un colpo di testa da calcio piazzato. In pieno recupero Spezia sfortunato con un tiro-cross di Piccolo che si stampa sulla traversa.



A inizio ripresa Terzi sfiora il pareggio con un colpo di testa ravvicinato che si spegne di un soffio a lato. Al 72' è Djokovic a impensierire la difesa del Citta con una girata facile preda di Alfonso. Il portiere dei veneti è bravo anche tre minuti più tardi quando respinge il diagonale insidioso di Migliore. Nel finale Iunco spreca un buon contropiede cercando un colpo sotto dai 25 metri, parato da Chichizola. Il Citta torna comunque alla vittoria e scavalca lo Spezia in classifica.